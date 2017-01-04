伊布7戰6球當選英超12月最佳 力壓領頭羊大將北京新浪網 (2017-01-04 19:34)
伊布12月進球效率驚人
1月4日消息，英格蘭職業球員工會(PFA)宣布，曼徹斯特聯隊瑞典前鋒伊布拉希莫維奇當選英超12月最佳球員，他擊敗了領頭羊切爾西隊的阿斯皮利奎塔與利物浦的拉拉納。
共有64000名球迷參與了最佳球員的票選，伊布共得票超過2萬4千票，拉拉納得到近18000票，而阿斯皮利奎塔也有11944票。
伊布在12月的7場比賽中打入6球，發揮出色。其中6場英超攻入5球，幫助曼聯取得5勝1負的成績，挽回球隊11月表現不佳的頹勢。曼聯官方祝賀了伊布：恭喜伊布，他當選為PFA12月最佳球員。
在整個2016年，伊布攻入50球，僅次於梅西的51球，位列總射手榜第二名。談到伊布如今的貢獻，穆帥說，不僅僅是進球，他的貢獻是令人驚嘆的。面對年輕很多的對手，他一次次衝刺，他甚至比他們更快、更強悍。
(邁克爾)
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