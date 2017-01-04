來源：河北華夏幸福足球俱樂部

2016年，河北華夏幸福青訓取得了不少進步，青訓的成果也有初步展現。但，這隻是剛上路。

河北華夏幸福U18梯隊，是目前俱樂部200多人青訓隊伍中的中堅力量。

過去的2016年，U18梯隊參加了超過60場的正式比賽，其中精英聯賽30場，U17聯賽27場。在年底的冬訓錦標賽中，梯隊還分成A、B兩隊各參加了8場錦標賽比賽。

一年下來，U18梯隊總共參加了72場比賽（加海外拉練兩次），如按全年365天計算，U18梯隊做到了每5日一賽。

另外值得一提的是，部分小球員已經得到了預備隊和一隊的關注，甚至有球員還得到了前往J2聯賽鍛煉的機會。在新的一年裡，U18梯隊將逐漸展現河北華夏幸福青訓的成果。

U16梯隊的小球員們，在中外教練的合力幫助下，也都取得了長足進步。過去一年，他們參加了30場大大小小的比賽，其中教學賽8場，U15聯賽14場，U16冬訓錦標賽8場。

通過比賽，他們得以展現自己訓練中的成果，檢測自己取得的進步以及與隊友和教練一起享受足球最本真的幸福。

踢球之外，小球員們也沒有落下學習的課程。在外征戰比賽期間，俱樂部還特意安排教師前往跟隊教學，這就保證了我們的球員踢球和學習兩不誤。

踏入2017年，河北華夏幸福青訓總教練高畠勉也向孩子們送上了新年寄語：希望在2017年，能繼續以「通過足球的人格教育」為中心，讓球員們理解場外生活與場上表現的關係，不僅僅要成為一名優秀的球員，還要像一名紳士那樣繼續成長。

在此，我們也祝願河北華夏幸福梯隊的小將們：踏實前行，堅持夢想，幸福成長。