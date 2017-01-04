與森林狼一戰，76人當家球星「大帝」喬爾-恩比德再度打出優異表現，出場30分鐘砍下25分8籃板3助攻2封蓋的全面數據，率領76人在主場以93-91擊敗森林狼。

逗比氣質十足的大帝在隊友考文頓命中絕殺球后，興奮的上前慶祝，佯裝拉起隊友結果自己順勢倒在了地上。

這個幽默的大個子讓人們再一次看到了他可愛的一面，他平時在球場上展現出的超乎年齡的成熟，幾乎讓人們忘了他昔日「逗比德」的身份。

這個22歲的年輕人本賽季已經帶給球迷們太多的驚喜。在場下，他是那個在社交媒體上敢於招募詹姆斯、將自己放在常規賽MVP榜首的孩子。但在場上，他就完全是另一副模樣。奧拉朱旺式輕盈的腳步、後衛般柔和的外線手感、還有遭遇輪休或因限時被換下場后所展現出的極強好勝心，這些特質都讓人不得不對他刮目相看。

近來恩比德在社交媒體上一如既往的活躍，他在推特上公開為自己今夏全明星拉票，並且給出了他的理由。恩比德寫道：「我努力去得到一個女明星，而這個女明星讓我成為全明星之後再去找她。」

而就在今天，有消息人士證實這位女明星就是之前恩比德多次提及的美國音樂天后蕾哈娜。

蕾哈娜與恩比德的故事要從2014年7月說起，當時的恩比德剛剛被費城76人在首輪第三順位選中。那時的他已經接受了右腳應力性骨折的手術，不過恩比德可絲毫沒有閑著，他先是在社交媒體上勾搭美國名媛金-卡戴珊。

而恩比德事後被告知卡戴珊已經有了家室，於是他又將目標轉移到了天后蕾哈娜的身上。恩比德當時在社交媒體上寫道：「爆炸消息：我的目標從金-卡戴珊轉移到了蕾哈娜。」

恩比德隨後對蕾哈娜公開發出了一起吃飯的邀請，沒過多久又在社交媒體上寫道：「消息：蕾哈娜正在考慮喬爾-恩比德的邀請。」

在確定蕾哈娜這個新目標后，恩比德展開了攻勢，極盡「P圖小能手」的天賦。恩比德在社交媒體上曬出了一張蕾哈娜穿著76人球衣的圖片，但蕾哈娜球衣的原圖很快被找到，恩比德顯然低估了網友們的實力著實尷尬了一把。

但這絲毫沒有打擊恩比德的積極性，他第二天就曬出了另一張在餐廳吃飯的照片，畫面中有多份食物。恩比德寫道：「我和蕾哈娜的家庭晚餐。」

此外，恩比德還表示蕾哈娜因為在拿著手機拍照所以沒有出現在畫面中，並且他表示自己是不可能這樣自拍的。就在網友們對恩比德投去無盡的嘲諷時，故事的劇情發生了神逆轉。

天后蕾哈娜成功的被恩比德吸引，他在個人社交媒體上關注了恩比德，並且為他共進晚餐的圖片點讚。

之後，恩比德還更新了自己的個人社交媒體頭像，畫面中他與蕾哈娜共進晚餐，蕾哈娜在一旁高舉杯子與他一同注視著鏡頭。雖然畫面毫無違和感，但對比之前的圖片我們可以清楚的發現這隻是恩比德的又一幅P圖作品。

恩比德的P圖技能顯然激起了中國網友中P圖大神的鬥志，奉上一張鳳姐伴身圖聊表心意。

就是在那之後，恩比德似乎墜入了愛河，他在社交媒體上寫道：「這是事實，我努力的想要得到這個漂亮的女孩，不過她說等你成了全明星的時候再回來找我。」

之後，恩比德並沒有停止對於蕾哈娜的調侃。他很快又在社交媒體上曬出了自己在堪薩斯大學時期的一張照片，畫面中他雙手手指高舉，而蕾哈娜就在場邊為他吶喊，身上穿著印有「堪薩斯21號」字樣的衣服。

恩比德還附文道：「這是我人生中最偉大的時刻，去年一位重要人士在現場為堪薩斯大學和我喝彩。」

僅僅過了一周的時間，好萊塢的艷照門事件爆出，多位著名好萊塢頂級女星艷照被曝光，蕾哈娜也捲入其中。

這時候恩比德立刻站出來為蕾哈娜辯護，他寫道：「我不明白對於女明星泄露艷照的事情人們為何那麼熱衷，表現得這麼瘋狂，我的意思是我們所有人都看過女人的這些。」

恩比德與蕾哈娜的故事一直延續到去年夏天又再度被提及，恩比德在6月遇到了天才大學生本-西蒙斯。當時西蒙斯還沒有被76人以狀元秀的身份選中，恩比德與西蒙斯相談甚歡，事後他透露兩人之所以笑得那麼開心是在討論一個人，這個人就是天后蕾哈娜。

之後恩比德與西蒙斯的確成為了隊友，但西蒙斯的傷病讓他至今依舊休戰。而恩比德本人的表現卻十分驚艷，他在球場上展現了絕對的巨星氣質，人們對於他的質疑很快被拋到了九霄雲外。

不過恩比德心中還是沒有忘記蕾哈娜，在2016年年底的一次訪談節目一對一快問快答中，主持人問道：「你最想和誰約會？」而恩比德的回答則是：「你們知道的。」此前恩比德曾經表示一提到蕾哈娜自己就會情不自禁的微笑，而這次大帝果真一提到蕾哈娜就笑了。

主持人立刻說道：「蕾哈娜，那肯定很美妙，祝你好運，我支持你。」

球場下的逗比，球場上的明星，這就是真正的喬爾-恩比德。

（何瑞鳴）