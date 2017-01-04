昨晚與Master大戰之後 柯潔人生第一次住院了北京新浪網 (2017-01-04 19:42)
1月4日，神秘賬號「Master」繼續在野狐圍棋往上挑戰人類高手，而世界圍棋排名第一的人類棋手柯潔沒有再次出戰。柯潔的微博分享了一張輸液的照片，說道「人生第一次住院，拍個照紀念一下」。原來，這兩天柯潔身患急性腸胃炎，今天不得不到醫院輸液治療。
1月3日晚柯潔與「Master」的一戰非常激烈，開局柯潔一度形勢不錯，但可惜在後面的戰鬥中出現嚴重誤算，中盤告負。向來喜歡在微博上分享心情的柯潔，當天卻並未說什麼，有些令人意外。
今天「Master」繼續挑戰高手，柯潔也並未出場。下午4點左右，柯潔更新了微博，貼出了一張正在輸液的照片，並說「人生第一次住院，拍個照紀念一下」。原來柯潔這兩天患上了急性腸胃炎，今天不得不到醫院輸液治療。
元旦之前柯潔曾經發微博感嘆「新的風暴即將來臨」，有可能指的就是這次神秘大師事件，可惜本來做好準備全力一戰的柯潔卻病倒了……
人工智慧永遠不會疲憊，不會有心態起伏，一直都能保持100%的狀態去下棋。人類則受制於種種先天的不足，沒人能做到像人工智慧那樣的絕對理性，但感性卻可能賦予我們超過100%的狀態。李世石擊敗AlphaGo的神之一手就是來自於此。
希望柯潔早日康復，重新回到圍棋盤前，追尋棋道的真理。
（文玄）
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