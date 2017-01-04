布里斯班賽瓦林卡晉級八強 錦織圭吞隱形蛋后逆轉北京新浪網 (2017-01-04 19:43)
錦織圭
日期:1月4日消息 2017年ATP布里斯班250賽展開男單第二輪較量，2號種子瓦林卡克服首盤3比5落後局面，最終以7-6(5)/6-4戰勝了塞爾維亞人特洛伊基，打進八強將戰埃德蒙德。
兩人之前有過6次交手，瓦林卡保持全勝，包括去年法網和聖彼得堡賽。
首盤比賽2比2平后，特洛伊基率先打破僵局，他連破帶保取得4-2領先。瓦林卡沒有放棄，在3比5落後時開始反撲，在破掉對手發球勝盤局后將比分扳平。隨後比賽進入搶七，瓦林卡表現更勝一籌，最終以7-6(5)先下一盤。
第二盤兩人依舊打得難解難分，比分一直僵持到4比4平。關鍵時刻，瓦林卡取得破發，在拿下發球勝賽局后，他以6比4取得勝利。
其他比賽，3號種子錦織圭經受住了美國小將唐納德森的衝擊，在首盤吞下隱形蛋后以4-6/6-4/6-3逆轉取勝，艱難取得新賽季開門紅，下一輪，日本人的對手將是澳洲外卡選手湯普森（NO.79），後者以4-6/7-5/7-5逆轉戰勝了西班牙老將費雷爾，生涯首度殺進ATP巡迴賽男單八強。6號種子普伊在1-6/1-3落後埃德蒙德時，因傷退賽。
（double）
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