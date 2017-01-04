日期:1月4日消息，禹唐體育公佈了央視體育頻道在上周的賽事收視率排名情況，CBA和NBA加起來共有7場比賽進入收視率前十名，其中CBA佔據了3場比賽，分別排在第3至第5位。

根據禹唐體育公佈的收視率數據，廣東vs上海、遼寧vs廣東、新疆vs廣廈這三場比賽都進入了央視體育頻道收視率前十名的榜單，而且排名不低，分別位於第3-5位，NBA快船vs雷霆和勇士vs騎士的比賽分別位於第8和第10位，排名都在CBA的三場焦點戰的後面。

收視率排名第一的是NBA小牛vs勇士，第二名是快船vs火箭。

（嘀嗒）