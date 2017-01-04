日期:1月4日消息，據《都靈體育報》、《義大利足球》、《全市場》等多家義大利媒體報導，多家中超俱樂部有意引進現效力於AC米蘭的中鋒巴卡，但目前沒有提交正式報價，廣州恆大和天津權健成為這位哥倫比亞國腳的潛在下家。

在相關報導中提到，多家中國俱樂部正在爭取簽下AC米蘭前鋒卡洛斯-巴卡，廣州恆大和天津權健都想得到巴卡，正在考慮為這位哥倫比亞國腳提供報價。AC米蘭不想以低於3000萬歐元的轉會費出售巴卡，但估計中國俱樂部的報價會超過這個數字。2015年夏天，巴卡（以3000萬歐元轉會費）從塞維利亞加盟AC米蘭，本賽季意甲聯賽出場11次打入6球。

巴卡曾多次與中國俱樂部傳出緋聞，巴卡的經紀人曾證實拒絕過中國巨額報價。近期，天津權健與曼朱基奇、哲科、伊卡爾迪等多位意甲中鋒傳出緋聞，很可能正在尋找法比亞諾的替代者。而傑克遜-馬丁內斯在廣州恆大的表現不盡如人意，傑克遜-馬丁內斯與土超豪門貝西克塔斯傳出了緋聞，廣州恆大會不會再買一個哥倫比亞中鋒、用巴卡替代傑克遜-馬丁內斯呢？

巴卡，現年30歲，身高1.81米，哥倫比亞國籍，司職中鋒，曾效力布魯日、塞維利亞等俱樂部，2016-2017賽季意甲聯賽出場14次打入6球並有兩次助攻。作為哥倫比亞現役國腳，巴卡累計代表哥倫比亞國家隊出場33次打入13球，參加過2014年巴西世界杯，並用進球幫助哥倫比亞隊獲得2016百年美洲杯季軍。目前，德國足球數據網路媒體《轉會市場》給巴卡標出的評估身價是2300萬歐元。去年以來，中超颳起了哥倫比亞風，多位哥倫比亞球員登陸中超，近期又有多位哥倫比亞國腳級球員與中超俱樂部傳出緋聞，巴卡會成為下一個登陸中超的哥倫比亞國腳嗎？

（李哲）