1月4日下午，神秘賬號「Master」（大師）繼續在野狐圍棋網上挑戰人類頂尖高手，第57局的對手是韓國小將申真諝六段，值得一提的是申真諝剛剛在下午的星銳戰決賽中不敵羋昱廷九段屈居亞軍，本局他並未發揮出水平，右上角虧損之後再無機會。這樣大師獲勝場次刷新為57勝。

（陳金鐸）