考文頓用一個空接上籃終結比賽之後，恩比德興奮的衝到了他的身旁，和他一塊躺在地上，盡情的享受著這場來之不易的勝利。

這是他們本賽季第三次取得連勝，賽程還沒過半，就已經贏下了9場，這當然不算什麼好成績，但他們的興奮並不是沒有理由的。就在去年的這個時候，76人只贏了2場，開賽18場全敗，前31場只贏了1場，那段時間看起來真是暗無天日。

在過去的幾年，76人總是一支被人拿來當做笑料的球隊，國內關注度低，唯一的爆點還是看看他們已經連輸了多少場，是不是能創造一下聯盟歷史最爛的成績，相當羞恥。

不過，跟過去的時光相比，現在的他們，至少算是有盼頭了。

雖然成績不佳，但76人對於球隊的方針卻始終很清晰——擺爛就徹底，核心要明確。

前球隊總經理辛基在任時，76人的「擺爛」大業就做的非常徹底：極盡全力的輸球，清理隊內的大合同，將一切舊時代的殘留全部清空，讓球隊在一片空白當中重新構畫未來。這樣的背景下，他們得到了諾埃爾，得到了奧卡福，得到了恩比德，得到了沙里奇，得到了西蒙斯，一大批有潛力的年輕人在這幾年間湧入費城。

科蘭傑洛上任之後，停止了無休止的擺爛，在確保核心球員能夠健康的前提下開始讓年輕人得到更好的鍛煉機會，於是你看到了對於恩比德的限時令，看到了他在上場之後得到的無限開火權，看到了球隊讓恩比德和奧卡福同時登場的嘗試，也看到了隊內老中青三代結合的人員構架。

這支球隊現在很糟，但在他們的藍圖裡，未來卻很美。

在賽季正式開始之前，很多人的構想是這樣的：76人終於得到了自己想要的狀元，在這個基礎上，加上一票內線的作為輔助，總算找到未來了。

但當比賽正式開打，人們才發現，之前所有的構思都被徹底推翻，賽場上直觀的體驗能讓你清晰的意識到恩比德才是這支球隊真正的未來。

他的表現有多出色？

在25分鐘的出場時間里，他能砍下19.2分7.3板2.35帽。

他是一個極具低位威脅的球員，場均有7次的低位背打出手，僅次於小加索爾，每回合0.88分效率不俗，場均7次罰球更是難能可貴，加上他每晚都在內線上演著自己的夢幻舞步，聯盟里已經很少有像他這樣的大個子球員了。

但他又跟傳統中鋒略有不同，他並非那種離開了三秒區就不知道該幹嘛的低位絞肉機，外圍投射能力很強，38.6%的三分命中率就是最好的證明，要說他是傳統與時代相交下誕生的怪物，真是一點都不過分。

尤其是在你意識到防守端的他也同樣不可思議的時候。

恩比德的護框率高達42.5%，甚至高過了今年DPOY的最大熱門戈貝爾（42.7%），雄踞聯盟榜首。這其中當然有因為上場時間不同而出現的護框次數相差較大的因素（恩比德每場護框7.9次，戈貝爾則是11.5次）在裏面，但這依舊無法改變恩比德在職業生涯的第一年就已經展現出了未來內線防守巨擘潛質的。

有這麼一個數據：

對手距離籃筐越近，恩比德的防守效果就會越棒。在距離籃筐6英尺內的位置時，恩比德能夠使對手的命中下降16.1個百分點，10英尺內則是10.2個百分點，再往外就逐級遞減，整個兩分球區域，他能迫使對手的命中下降6.4%。

攻防俱佳，恩比德對於76人比賽的影響有多大自然也就不言而喻了。

「我想要改變人們對於這支球隊的看法。」這是恩比德在賽季開始沒多久的時候留下的一句話。

如果你能耐著性子常看76人的比賽，那你對於這個身高七尺的大個子魚躍撲球的場面一定不會感到陌生，飛入觀眾席，然後嚇得現場一片驚聲尖叫，彷彿觀眾的心都已經跳到嗓子眼了一般。也許你還會看到他因為錯失一次關鍵的投籃而懊惱不已，拿著毛巾捂著頭，滿臉沮喪的模樣。又或者是因為觸發了限時令而不得不提前下場，氣的怒踹凳子的場面。

「這是一支爛到不行的球隊我知道，但我就是想贏，我想主宰這裏的一切，從上場的第一秒起，就要開始我對比賽的統治，如果總要有個人來改寫這裏的歷史，那那個人，為什麼不能是我呢？」

恩比德給人的就是這樣的感覺。

況且在賽場之外，他做的事還有很多。

他會在每場勝利之後更新自己的社交媒體，簡單地寫下一行字：一場鼓舞人心的勝利。

他會積極地籠絡隊友，並確保每一個人都感覺自己在團隊內。比如在西蒙斯因傷缺陣的日子里，他總是主動的和對方聯繫，交流，溝通。2年的傷停讓他對「團隊」的概念有個更加深刻的理解：「我也曾經歷過他這種情況。當我一個人的時候，多少會覺得有些孤單，但有大夥在身邊時，這感覺就會好很多。 」

22歲，生涯第一年，恩比德對待事業展現出的老成令人難以置信，而對待生活展現出的那份開朗又將人拉回現實，一想：「哦，他其實也不過是一個還沒長大的大男孩呀。」

賽場上就睚眥必報，生活中就嘻嘻哈哈。在這個崇尚競爭的聯盟里，在這個娛樂至死的環境下，恩比德這樣的球員很難不被人喜歡。

也難怪如今越來越多的人開始討論恩比德進入東部全明星先發的可能性了。

夏天的時候，我曾寫下自己的疑問，我說：「我很想看看恩比德究竟有何魔力，能讓球隊在明知自己有傷病隱患的狀況下，依舊毅然決然的將內線核心的地位交給他。」

現在，我想我已經找到答案了。

（代號9527）