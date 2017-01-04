篇篇閱讀量10萬+的十點讀書獲A輪超6000萬元融資 估值近4億北京新浪網 (2017-01-04 19:43)
新浪科技訊 1月4日消息，今日，廈門十點文化傳播有限公司旗下的讀書分享自媒體「十點讀書」宣布已獲得清科嶺協基金領投，微影資本、賽富投資基金跟投的超6000萬元人民幣A輪融資，估值近4億元。
2012年11月26日，十點讀書發佈了第一篇文章，到現在，十點讀書每篇文章都是10w+，頭條閱讀量屢屢達到幾百萬，每天漲粉數少則兩三萬，多則四五萬。2015年8月，十點讀書曾獲吳曉波、曹國熊發起的投資新媒體早期項目的獅享家新媒體基金300萬人民幣的天使輪融資。
目前，除圖文原創外，十點讀書之外還擁有總粉絲達到上千萬的「十點讀書」新媒體矩陣；在音頻和視頻領域，「十點電台」、 「十點電影」等項目紛紛上線；同時，十點讀書也試水內容電商和內容付費。此外，十點還投資了其他媒體和平台，包括書單、瘋狂鳥窩、小柚子童書、旅物、
谷聲圖書、星文文化等，從內容端連接行業。
十點讀書創始人林少表示，希望跑得更快一點。在目力所及的遠方，他希望十點不只是讀書，而是成為一種文化生活方式。
從行業整體來看，進入2016年以來，內容付費、內容變現的渠道與模式日益成熟，頭部自媒體也進行了更多的嘗試，媒體矩陣的形成、行業上下游的連接，未來，頭部自媒體在內容的商業化、產業化上或有更多玩法。（譚宵寒）
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