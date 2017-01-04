迎接2017年全新球季，統一7-ELEVEN獅將於元月八日下午14：20於南紡購物中心一樓時尚廣場舉辦春訓開訓球迷見面會活動，當天全體教練團、選手將蒞臨共同出席，迎接全新球季開始。

迎接全新的開始，2017年統一獅球隊識別CI也將全新推出，首波將於開訓典禮當天正式公佈統一獅球隊CI、2017春訓主題LOGO及球衣。同時，當天也將發表2017年統一獅年度口號，並安排Uni Girls現場表演年度應援歌曲。

上週推出為球迷特別規劃「就是挺你！心願大聲說」，將提供「春訓LOGO木質明信片」150組，歡迎球迷透過統一獅官方網站「線上報名」，開放報報名後，15分鐘內，限額150位球迷搶先報名預約一空，當天提早從13：30開始現場兌換春訓木質明信片，寫下為球員或球隊祝福心願外。

當天統一7-ELEVEN獅開訓典禮最後一個活動，將安排統一獅全隊簽名會活動，歡迎球迷至現場商品部持統一獅商品或現場購買簽名商品，即可索取號碼牌，限額150張，每人每次排隊限兌換號碼牌一張，將於當天13：00開始排隊兌換，限量300張，換完為止。

2017年統一獅春訓開訓全隊簽名會，預計於當日16：00開始，凡持號碼牌者均可排隊參加活動，簽名會分成10梯次，每梯次開放30位進入簽名區至自己想收藏的簽名選手簽名，每梯次4分鐘，想要蒐集全隊簽名球迷，千萬要把握機會。