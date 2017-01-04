中華職棒／統一獅開訓 元月8日簽名會NOWnews今日新聞 (2017-01-04 19:35)
迎接2017年全新球季，統一7-ELEVEN獅將於元月八日下午14：20於南紡購物中心一樓時尚廣場舉辦春訓開訓球迷見面會活動，當天全體教練團、選手將蒞臨共同出席，迎接全新球季開始。
迎接全新的開始，2017年統一獅球隊識別CI也將全新推出，首波將於開訓典禮當天正式公佈統一獅球隊CI、2017春訓主題LOGO及球衣。同時，當天也將發表2017年統一獅年度口號，並安排Uni Girls現場表演年度應援歌曲。
上週推出為球迷特別規劃「就是挺你！心願大聲說」，將提供「春訓LOGO木質明信片」150組，歡迎球迷透過統一獅官方網站「線上報名」，開放報報名後，15分鐘內，限額150位球迷搶先報名預約一空，當天提早從13：30開始現場兌換春訓木質明信片，寫下為球員或球隊祝福心願外。
當天統一7-ELEVEN獅開訓典禮最後一個活動，將安排統一獅全隊簽名會活動，歡迎球迷至現場商品部持統一獅商品或現場購買簽名商品，即可索取號碼牌，限額150張，每人每次排隊限兌換號碼牌一張，將於當天13：00開始排隊兌換，限量300張，換完為止。
2017年統一獅春訓開訓全隊簽名會，預計於當日16：00開始，凡持號碼牌者均可排隊參加活動，簽名會分成10梯次，每梯次開放30位進入簽名區至自己想收藏的簽名選手簽名，每梯次4分鐘，想要蒐集全隊簽名球迷，千萬要把握機會。
關鍵字：
上一則：日立慈善盃高球賽 曾雅妮首參賽
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
asics 慢跑鞋．ASICS 風衣 外套．asics 腰帶．asics 亞瑟士 經典．asics 腰包．asics 外套．asics 羽球．asics 亞瑟士 慢跑鞋．asics 葡萄．asics 檸檬．亞瑟士 asics 慢跑鞋．asics B400N．asics 慢跑鞋 GEL-1160．ASICS H900N 帆布鞋．asics AARON 休閒鞋．asics 水壺．asics gt-2000．asics 鞋墊．Asics 運動毛巾．Asics gt-2150．ASICS CT．asics 短褲．asics 巧克力．ASICS NIMBUS．Asics 印花．asics 桌球．asics 帆布鞋．asics 長褲．asics 上衣．asics 魔鬼氈
- Adidas 愛迪達 MANA RC-慢跑鞋-女
- 【AIGNER】AEBFA 緹花logo尼龍肩背包/小(粉紅)
- YSL MONOGRAM MIXED系列造型縫線牛皮仿舊金屬LOGO銀鍊肩背
- (男) MIZUNO WAVE BOLT 5排球鞋- 美津濃 丈青螢光黃
- J’code 真愛密碼 平安鎖墜子 (寶貝遊樂園)
- betty’s貝蒂思 混色針織拼接鋪棉大衣(粉膚色)
- Homelike 馬克140cm辦公桌加厚桌面 桌面-白 / 桌腳-炫灰
- 【NO Monday】Dropped Hours 系列設計師錶(白/35mm)
- adidas SUPERNOVA GLIDE 女 慢跑鞋 BB4040
- 【天梭 TISSOT】LUXURY 動力80小時名媛機械腕錶(T086207161
Master為何為他破例 這位老人是中國圍棋的魂【北京新浪網】
Master帶來圍棋技術革命 重新教你妖刀大雪崩(多譜)【北京新浪網】
柯潔雖敗卻看到慢棋希望 人類虧在心態和判斷【北京新浪網】
古力：圍棋真理被改變 胡耀宇：AI未必碾壓人【北京新浪網】
Master選對手如皇上點妃翻牌 柯潔朴廷桓排隊苦等【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》