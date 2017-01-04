WBC／郭總極力說服 陳鴻文點頭加入中華隊NOWnews今日新聞 (2017-01-04 19:38)
之前婉拒參加明年經典賽的中信兄弟終結者陳鴻文，在這幾天和郭總懇談後，決定改變原先的想法，點頭答應參加明年的比賽，最近就會投入訓練。
陳鴻文今年搶下15個救援點，勇奪聯盟救援王，是中信兄弟不可或缺的牛棚戰力。整季主投61局，防禦率4.87在今年打擊大爆發的情況下，已屬可圈可點。
根據媒體報導，情況會有所轉折，主要是郭總鍥而不捨的打電話給陳鴻文，表明他是球隊不可或缺的投手戰力，希望他能為國效力。
中華隊今年在連續幾名旅外投手都婉拒參賽的情況下，投手戰力十分緊缺，「小飛刀」的加入肯定對國家隊有所幫助。
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