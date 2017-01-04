萬能理財展創意 全國保險競賽奪銀



(中央社訊息服務20170104 18:16:14)萬能科技大學觀光餐旅暨管理學院理財經營管理系學子展現創意，在2016全國大專院校保險商品創意設計比賽中榮獲第二名佳績，此比賽由高雄市理財教育發展學會主辦，樹德科技大學協辦，南山人壽南部地區與新光人壽共同贊助。比賽分為初賽與決賽二階段進行，初賽階段共有近百隊參與，經書面審查後篩選出36組入圍決賽。105年12月16日，由黃茂海老師帶領18位同學前往高雄樹德科技大學參加決賽。經過一天的激烈競逐，萬能理財系進入決賽的三支隊伍分別榮獲第二名，優選及佳作等優秀成績。



由林曉君、林靖雯、林藝嫻、林晴、陳琳與趙幼文等六位同學所組成的團隊以美髮保險為主題，榮獲此次保險競賽第二名，得獎後同學們開心地分享保險商品的設計心得，因為社會對於美的追求日益加大，無論男女老少，都會嘗試改變髮型。但也可能有髮型設計或造型失敗的風險，針對此一風險，設計了燙染髮險，使得一系列由於客觀原因導致的髮型失敗，可以根據購買不同理賠額度的保險進行理賠。



再者由楊珺雅、劉克純、梁雲宜、楊珊、張瑤及李鎣瀅等六位同學所組成的隊伍，選擇了戀愛為保險設計主題，並以結婚為前題設計為商品給付條件，對於熱戀中的男女有極大的吸引力，但市場研究也發現高於八成的戀人分手率，其實對於商品的存在，才是最大的利基。此項極具市場優勢的商品設計也獲得評審青睞，獲得優選的成績。



最後由傅疏影、張羽琛、朱倩倩、李婷、郭思婷和朱小芳所組成的團隊，針對時下最流行的健身運動可能產生的運動傷害設計了健身險的產品，也獲得了佳作的成績。



指導老師俞秀美表示，保險的設計就是一種從生活中發現需求，並且集合眾人資金用以提供各項風險保障的商品。透過保險商品比賽的過程，不僅讓同學認識不同的創新保險設計概念，也使得同學對於保險產業與市場脈動有更完整的認識，在決賽的競爭過程中，還能領略不同表達方式的優劣效益。透過今年度的跨校交流，不但替萬能科大爭取榮譽，也為同學自己奠定職場基礎的就業力。



訊息來源：萬能科技大學



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