元培環衛系學生表現優異榮獲中欣工程行劉志祥先生獎學金



(中央社訊息服務20170104 18:14:25)元培醫事科技大學環境工程衛系學生表現優異榮獲中欣工程行劉志祥先生獎學金，本年度得獎學生分別為徐佩雯、周嘉瑜、陳奕竹、王靖萱、張育慈，以及黃曾平六名同學。



環境工程衛系辦學卓越，歷次接受教育部評鑑均為一等、且教學品質亦獲得國際工程教育認證，學生表現優異除了專研學科外，在校期間即能取得多張專業技能國家證照，畢業校友們服務於國內外環安衛工作領域更是表現傑出。為此，中欣行股份有限公司特別訂定了「元培醫事科技大學環境工程衛生系中欣工程行劉志祥先生獎學金辦法」，勉勵該系優秀學生努力學業、積極向上。



環衛系歷屆獲此獎學金獎勵之學生均具有優秀學業成績，並通過審查方得此殊榮。本年度得獎學生分別為徐佩雯、周嘉瑜、陳奕竹、王靖萱、張育慈，以及黃曾平六名同學，並於105年12月27日前往中欣行工程行股份有限公司后里園區參與獎學金頒獎儀式並參與污水處理廠之導覽。



中欣行股份有限公司創立於民國69年、為國內知名之環保技術工程公司，專業服務據點遍布國內外，亦是具有「全方位服務」技術能力之環境工程專業營造業會員，營業項目包括：水污染防治、焚化爐設計、廢棄物處理、噪音防治、水電工程、機電控制工程、空調工程、弱電控制工程等。



「品質超群、環境常綠、安衛零災」是該公司政策，並以提供最優質服務為絕對目標。該公司也是環衛系策略聯盟公司，每年有提供學生實習、技術研發產學交流，以及畢業生就業服務之機會。



訊息來源：元培醫事科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206938.aspx