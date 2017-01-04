外籍生體驗寫春聯要把作品帶回國與家人分享張貼做紀念



(中央社訊息服務20170104 17:33:57)中華醫事科技大學通識教育中心今天舉辦「名家春聯揮毫」觀摩活動，邀請吳英賓、王巧雲、林隆旗、林木村等書法家現場揮毫，吸引眾多師生到場圍觀，來自巴拉圭等國的外籍生更好奇參與揮毫，直呼好玩又有趣，要把寫好的春聯帶回家貼起來做紀念。



距離農曆春節只剩20幾天，為讓師生體驗書法藝術之美及台灣人過春節貼春聯、喜氣洋洋的氣氛，中華醫大通識教育中心邀請兩岸四地中華文化藝術交流會吳英賓、王巧雲、林隆旗、林木村等多位書法家到校，在藝術中心舉辦「名家春聯揮毫」觀摩活動，除了示範寫春聯，也邀請國文老師王靖婷解說春聯佳句巧對之妙及書法藝術之美。特別的是，現場也開放師生體驗親自寫春聯，在名家的指導下，帶著自己的作品回家張貼迎新年。 書法名家現場揮毫寫春聯，吸引許多師生到場圍觀。校長曾信超也偕同通識教育中心主任王素真等多位主管到場觀摩並參與寫春聯體驗，曾校長感謝台南藝術家協會理事長李文欽及會員們長期來協助中華醫大推展校園人文藝術，豐富師生的人文素養。 名家揮毫寫春聯讓中華醫大校園提早感染濃濃的過年味，來自巴拉圭、越南、馬來西亞、港澳等外籍學生也把握機會參與寫春聯鮮體驗，在書法家的指導下，從怎麼握筆、沾墨到下筆揮毫，體驗「指實掌虛」、「舉輕落重」的虛實輕重互用之筆法，雖然是現學現賣，但風格獨具的春聯仍讓大家成就感十足，直說要帶回國與家人分享，張貼在家裡做紀念。就讀生物科技系大四的巴拉圭籍學生彥德，寫了許多「春」和「福」，也寫了「開開心心」、「順心如意」，要帶回去送給親友。 中華醫大通識中心表示，此次參與名家春聯揮毫觀摩的吳英賔、王巧雲、林隆旗、林木村等，都是府城知名的書法藝術家，各有擅長的書體，揮毫過程筆走龍蛇、渾厚有力，盡現書法藝術之美。



訊息來源：中華醫事科技大學



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