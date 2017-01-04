桃園「張老師」與中壢東區扶輪社共同呼籲：心情不好時要學習找到適當的出口宣洩情緒！



(中央社訊息服務20170104 17:33:07)國中階段的孩子們，面對課業壓力、人際關係與未來生涯發展方向，想必都有許多的壓力，在眾多壓力之下，學習認識情緒與管理情緒是非常重要的課題，尤其是國中階段的孩子們，要如何學習所謂的EQ，該如何找出壓力宣洩的方式與管道？這些都是需要練習與學習的，桃園「張老師」與中壢東區扶輪社共同呼籲：「心情不好時要學習找到適當的出口宣洩情緒!」 桃園「張老師」與中壢東區扶輪社共同舉辦『看見心希望~青少年生命教育校園巡迴講座』，關懷列車開到了東安國中，邀請到楊麗芬心理師，來與東安國中與同學們面對面討論。當天講座，楊心理師在演講的過程中，將管理情緒的方式分成兩部分：一是認知部分：楊老師提到我們的情緒是會像身體一樣感冒的，當心情感冒時，我們要學習「放下」，如此我們就不會自我糾結在難過情緒中而走不出，同時也要將負面情緒看待是我們身體的一部分，因為它就如同我們身體感冒一般，只要放下並學習轉個念頭，多往正面方向思考，心情感冒是可以被治癒的！二是行為部分：楊老師藉由影片告訴孩子當發現自己情緒低落時，要學習找適當的管道發洩，如：唱歌、跳舞、畫畫、逛街或是打1980給張老師或師長談心都是很好的宣洩管道。 「健康青少年，社會新希望」，這輛關懷青少年列車將繼續在桃園市境內各國、高中職學校傳遞愛與關懷，希望讓這份關懷青少年服務能不斷的延續。



●採訪聯絡人：財團法人「張老師」基金會桃園分事務所謝佩珊小姐 電話：(03)3381234 mail: s130610@cyc.tw



訊息來源：中國青年救國團



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