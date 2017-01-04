U.CR+ 2017 1/7 Run With Love 黃子佼愛心大使提醒您準時出席旗津公益路跑



(中央社訊息服務20170104 17:13:31)黃子佼愛心大使特別再度提醒您，1/7年第一個星期六一起來參與 Run With Love 華山基金會旗津路跑，為獨居老人年菜公益奔跑。各分組報名人數及預計頒獎名次公告(依報名簡章公告辦法實施)男生組 高 甲 乙 丙 丁 戊 己 男生14K 報名分組人數 4 3 37 97 111 78 38 共368人14K 分組頒獎名次 1~3 1~3 1~3 1~5 1~101~5 1~3 6K 報名分組人數 2 0 14 28 48 54 20 共166人6K 分組頒獎名次 1~2 0 1~3 1~3 1~3 1~5 1~3



女生組 高 甲 乙 丙 丁 女生14K報名分組人數 1 16 48 72 66 共203人14K分組頒獎名次 1 1~3 1~3 1~5 1~5 6K 報名分組人數 0 5 18 37 57 共117人6K 分組頒獎名次 0 1~3 1~3 1~3 1~5



3K不分組/不分男女共計97人次報名



雖然此次報名人數只有往年1/3人數參與，感謝大高雄地區的愛心朋友對公益運動熱心支持，主辦單位依照往年的服務與熱忱如期舉辦。因人數減少70%，有些組別的競爭性較少，預祝跑友都能順利完賽，取得優異成績。 所有物資都已發放宅配完畢，若內容有誤請盡速與主辦單位聯絡info@ucr-plus.com



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