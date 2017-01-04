台東火車站前動線實施分流 台東警分局將加強執法中央社 (2017-01-04 17:12)
台東火車站前動線實施分流 台東警分局將加強執法
(中央社訊息服務20170104 17:12:12)有鑑於臺東火車站前動線紊亂現況，經臺東縣道安會報決議，自1月10日起實施分流，進入車站之右側車道規劃為下客區，專供民眾送旅客搭火車下車以及計程車排班使用，載客之空車(僅駕駛一人)，請勿駛入該右側車道，經勸導無效者，將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款「不遵守公路或警察機關，依第5條規定所發布之命令。」之規定稽查取締，更針對週邊汽、機車有違規停放情事一併加強取締，以確保交通順暢。 臺東警分局長陳膺方表示：「臺東火車站乃重要門面，請用路人切莫貪圖一時方便而造成他人不便；本分局將自實施日起加強執法，請各位用路人確實遵守分流駕駛，交通安全秩序靠大家一同維持。」
訊息來源：台東縣政府
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