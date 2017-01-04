冬戀合歡奧萬大─教師自然生態研習營



(中央社訊息服務20170104 17:04:13)一年一度南投救國團冬令休閒活動正式開跑啦！把握難得的冬令假期，揪團合歡山感受台灣之美！暫時抽離工作與課業壓力，讓「心」上山充電。救國團南投縣團委會每年都有辦理「冬戀合歡奧萬大-教師自然生態研習營」，要帶你穿過雲霄，到海拔3416公尺高的合歡山區，享受高山上的百花齊放，涼爽的風搭配清新的空氣，淨化心靈之餘，特聘專業生態導覽師資講解沿途高山鐵杉、玉山杜鵑與箭竹林等特殊自然景觀，賞盡台灣之美。 這是一趟與自己對話的旅程，不用承受自行開車上山的風險，輕鬆享受合歡山獨一無二的絕美風景，還有專業嚮導老師全程隨行，互相勉勵之餘，更能藉機認識獨有高山動植物生態，擁有最直接的野外教材，以及最近距離的視覺感受，親自體驗大自然給予的奧妙，三天兩夜，讓您輕鬆拿下屬於自己的百岳之行。【景點】三座百岳：石門山&合歡東峰&合歡主峰、奧萬大國家森林遊樂區。由於今年過年提早，活動預計辦理三梯次，一梯次年前，兩梯次年後。第一梯次：1/23-25、第二梯次：2/6-2/8、第三梯次：2/8-2/10，每梯次上限40人，熱烈報名中，額滿為止唷。參加對象為各級學校教師，以及國小以上一般民眾(非教師也可參與)。全程參與活動課程即核發教師每人13小時研習時數，另外，每位學員皆贈予結業證書一張。



活動詳情歡迎洽詢：救國團南投縣團委會活動組 陳怡穎行政員電話：(049)2223441分機22營隊活動網址：http://ntntc.cyc.org.tw/ http://ntntc.pixnet.net/blog FACEBOOK：https://www.facebook.com/lovehehuan/ (即時問答)LINE官方帳號：@okb7322j(即時問答) 網路報名：https://goo.gl/SoKmZH



訊息來源：中國青年救國團



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