師生努力 神的祝福 成就樹科大朱元祥教育心願



(中央社訊息服務20170104 17:03:26)即將在本（1）月23日屆齡退休的樹德科大朱元祥校長說，「這是一所被神祝福的學校」，信仰給予朱元祥治校信心、求新求變給予朱元祥治校管理的力量，19年陪著樹德科大成長蛻變，朱元祥有許多的不捨，但交棒傳承絶對是嶄新的開始，也將讓樹德科大再創新峰。



出身書香世家的朱元祥在民國61年前往美國，進入杜魯門州立大學完成大學學業，翌年在德州農工大學拿到碩士學位，回到台灣後進入人人稱羨的中國鋼鐵公司任職，又轉任教育界進入樹德家商、及正修工商專校擔任教職。樹德科大在朱元祥19年的努力下，學生總數已達1萬1千多人，來自東南亞、日韓、中國大陸港澳生，也從早期的40餘位，成長到4百多人，這是師生的努力、及神的祝福，成就朱元祥的教育心願。



民國80年，母親張佩玉女士與教育界人士共同創設樹德技術學院籌備處，早已在教育界服務的朱元祥，延續父母親對教育的熱誠，以45歲年齡再度踏上美國，重拾書本。此時的他，距離碩士班畢業已15年，當年求學時的紙本學習，已被電腦科技取代；學校圖書館也改成電腦搜尋借閱，人名書名只要拚錯字，就完全無計可施。



朱元祥校長回想當時的無助挫折，所幸有位中國籍趙教授主動關懷，方解決初始學習困境，言談之中得知對方同為基督徒，也讓自己更加堅定信仰，並將信仰融入生活中。



朱元祥說，19年來在樹德科大每次階段性的成果收割、挫折，禱告已成為自己沈澱心靈及省思良方，19歲的樹德科大，在自己人生中占去很大的比重，看著師生在世界舞台發光發熱，並成為私立科大中獨具一格的特色學校，有滿滿的感動與感恩。



民國93年接掌校長職務的第一階段，朱元祥朝向應用研究型大學為目標。現在的樹德科大不僅充滿學術研究能量，實作專業更屢創德國紅點與iF設計大獎、國際發明獎、技能賽、國內外產業等大獎。師生創新研發能力也在學校所屬橫山創意開發公司平台得以發揮，衍生企業與產學接軌，並獲得市場肯定，每年的發明、新型、新式樣等三項專利更是逐年攀升，已達上百件，同時也是全國法人專利申請百大排名第29名，全國大專校院排名第5名。



面對市場全球化趨勢，朱元祥校長的洞見觀瞻，也與師生團隊做好國際化準備，在設計學院鼓勵學生參與國際競賽，學校也編列專款專用，五年來學生獲得國際設計大獎高達48個，德國紅點有38個，含10最佳獎、6個德國iF設計獎、及其他4件國際大獎，獲獎學生累計達180人，平均每4 個畢業生，就有一位獲得國際設計大獎，而今年更拿下德國iF學生設計獎第一名，師生設計實力絶對是國際水準。



在資訊學院、管理學院、應用社會學院，也意識到未來競爭力不再設限台灣市場，故學校積極拓展與國際企業、或國外學校合作，提供海外實習與見習機會、證照輔導、交換生、國外雙聯學制等，協助學生提早取得進入全球市場的門票。



談到19來的治校轉變，朱元祥笑說，初期以自由心證來管理教學及行政業務，但學校規模愈來愈大時，時空環境更迭、政策風向球改變，朱校長深度思考把制度明確化，讓管理導向正軌，提供優質學術環境，才能為學生創造最大的利多，這是在樹德科大每位教職員生都應被祝福與應該享有的。



朱元祥校長在卸任前，也在今(4)日以簡單的午餐邀請跑線記者餐禳A二小時的「談啖餐會」，言談間可看出朱校長的好人緣與幽默風趣，高雄市大高雄新聞記者公會岡山辦事處包希勝主任也代表致贈紀念品，表達朱校長19年來對記者公會的支持，朱校長亦回贈每人乙只瓷器杯，叮嚀媒體朋友忙碌奔波之餘，要記住多喝水，保健身體。



與會人員對於朱校長退休後的生活也非常有興趣，朱校長也暢所欲言的談及未來將以教會志工、及學校志工做為生涯規劃，尤其在學校每學期的2學分課程，教授的是婚姻課程，也希望自己所學及生活經歷，都能再創個人剩餘價值。



訊息來源：樹德科技大學



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