日立慈善盃高球賽 曾雅妮首參賽中央社 (2017-01-04 20:10)
長年在LPGA打拚的台灣高球女將曾雅妮（圖），今年首度參與日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，成為本次賽事的一大焦點。（TLPGA提供）中央社記者李晉緯傳真 106年1月4日
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