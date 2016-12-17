（中央社台北4日電）中國大陸山西警方日前逮捕一個在路上專坑低頭族的犯罪集團，他們手拿已經摔壞的手機，再假裝被低頭族碰掉摔壞，以此詐騙人民幣數百元不等的「維修費」。



星島日報報導，這些嫌犯通常在欄杆或角落等待，將目標鎖定在火車站、長途客運站的乘客身上，從下車的旅客尋找目標，當這些旅客低頭專心看手機時，製造「碰瓷」假象。



山西侯馬車站派出所所長王建良表示，近日接到報案，稱自己可能被人騙了，警方調出的監視畫面顯示，有個旅客拿著手機，一邊往前走一邊低頭看，結果不小心碰到了嫌犯的手機，這時嫌犯將這名旅客拉住，稱手機被摔壞，要求賠償。



隨後，鐵路公安機關加大監控巡查，第二天再次發現了嫌犯蹤跡，並將他們逮捕。



嫌犯稱，他們提前拿東西砸壞手機，看路人玩手機不太注意路的時候，就會上去稍微碰一下弄掉手機，然後跟受害者要錢。多數索要2、300元人民幣，也有要5、600元（約新台幣1000至3000元）。1060104