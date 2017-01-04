（中央社記者李晉緯台北4日電）長年在LPGA打拚的台灣高球女將曾雅妮，今年首度參與日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，成為本次賽事的一大焦點。



總獎金新台幣1000萬元的日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，6日起將在桃園的東方高爾夫球場進行3回合共54洞的賽事，賽事有來自7個國家或地區的108名好手參賽。



本次賽事除有泰國選手坎凡妮（Kanphanitnan Muangkhumsakul）尋求衛冕，另名泰國女將波南隆（Phatlum Pornanong）也要追求賽史紀錄第5冠。



台灣選手中，首度參賽的曾雅妮自然是本屆最大亮點，另外包括今年將在LPGA奮戰的徐薇淩、李旻、程思嘉、錢珮芸，和在日巡賽打拚的姚宣榆、蔡佩穎、劉依貞、魏筠潔等人，也都在參賽名單中。



曾雅妮今天表示，因為她就住在附近，從小就常打東方球場，也常和家人一起來打球，在這球場比賽就像回到家一樣，每次來打球都很享受。



談到對自己今年的期待，曾雅妮說，去年表現不理想對她打擊很大，希望今年能在球季中找回自己，她將這場比賽當作今年球季的一場熱身賽，昨天練習時感覺球場進攻策略因為一些球道及果嶺的調整，好像跟以前不太一樣，所以應該要改變一下，尤其是果嶺要小心。1060104