直播平台滿意度排名：鬥魚第3 熊貓僅第9北京新浪網 (2017-01-04 19:15)
2016年被媒體炒得最熱的除了自媒體，就是移動在線直播了，雖然在線直播在2012年就已經在PC端出現，但由於技術的發展，和移動設備的增多。在2016年，移動在線直播才成為一種可能，成為一種人人都可以參與的行業。
在早期的直播行業，必須要有一定的才藝表演，並且顏值要高才能成為主播，如會唱歌。後來出現了一些競技類垂直遊戲的主播，到如今的全面泛娛樂化出現，一台手機，註冊一個賬號就可以開啟直播，直播吃飯，直播探險鬼屋等等，只有你想不到的。
最近最新的移動直播平台滿意度排行榜出爐，映客毫無懸念的成為第一名，而讓人驚訝的是，投下重金，背後老闆是王思聰的熊貓直播僅排名第九。最近王校長忙於脫口秀，恐怕是沒時間關注自己的熊貓直播了。用戶滿意度在不斷下降啊。
排名第一的映客直播於2015年成立，短短一年，已經發展到如此迅速，2016年11月，映客直播榮登2016中國泛娛樂指數盛典「中國文娛創新企業榜 TOP30」。由此看來滿意度是是殖民貴了。
鬥魚直播於2014年成立，2016年8月鬥魚完成騰訊領投的15億C輪融資，成為第一家獲得C輪融資的直播平台。如今在用戶滿意度排名中名列第三位。
2016年，在線直播行業發展迅猛，用戶人數不斷攀升，用戶觀看直播的習慣基本養成，觀看頻率頻繁、付費意願較強，但直播行業遲遲未出現「一統江山」的領頭企業，直播行業格局存在較大變數，各細分領域仍有較大的市場機會，風口規模初具，因而備受資本市場青睞，巨頭紛紛入場。
來源：騰訊遊戲頻道
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