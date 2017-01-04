或許是看到巨頭任天堂、Sony都下海做了手游，不少曾在80、90年代有著輝煌歷史的日系遊戲廠商也紛紛考慮了App，想靠懷舊在手游尋找機會，像是經典的《洛克人》與《魂鬥羅》。

雖然洛克人已經在由官方Capcom在App Store上架過《洛克人X》，不過真正懷舊的6款元祖老系列卻仍然沒有推出。初代的洛克人最早出現在任天堂的NES，已經可以追溯到1987年，但一直到去年12月中，Capcom才宣布會在2017年1月推出這六款老遊戲的手游移植版。

Capcom也放出了初代的遊戲畫面。與《Super Mario Run》不同，Capcom並沒有順應手機的特性而重製玩法，而是很爽快地做了虛擬鍵，打起來與手把應該還是有差距，可能也不容易把技巧發揮到極致。為了容納虛擬鍵，也可以看到Capcom似乎把遊戲畫面也縮小集中到畫面中段。

初代的六款《洛克人》會大致保留原版，與任天堂基本上是重新做一套馬里奧遊戲的策略不同，不過遊戲操作還是有針手機調整，像是過往玩家必須要連按才能製造綿密的射擊炮，但在手游版變成只按一下就會連擊數枚。初代需要長按才能蓄力的設計也換掉，變成玩家只要一段時間不射擊就會自動積蓄能量。

這款難度不小的老系列將會在今年1月稍早在App Store與Google Play登場，應該會早於農曆年，但不確定會不會在台灣上架。

至於《魂鬥羅》則不是由KONAMI發行，而是採用授權給騰訊的方式。這款與《越南大戰》有點像、訴求槍林彈雨的經典橫向遊戲，到了手游則加入一點3D 畫面，但整體仍是以2D進行。

遊戲除了原版的單機模式，也加入了與其他玩家對戰的線上遊戲元素。在新發佈的影片里，可以看到各種裝備、槍械，但這些武器的獲得途徑似乎包含了手游的主流「課金制」。新奇的是，初版的《魂鬥羅》是中一招就會死，但手游版卻增加了血條。

由於是騰訊代理，《魂鬥羅》可能暫時只會在中國市場現身。不過KONAMI經典的遊戲還有不少，例如《純愛手札》、《沙羅曼蛇》，應該仍有不少人期待看到更多官方版手游。

注：K社的另一款著名遊戲《實況野球》有推出手游版，但只在日本市場上市。

來源：TechNews