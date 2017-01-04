中華職棒／中職3千萬以上大約 王柏融第6人NOWnews今日新聞 (2017-01-04 18:56)
中華職棒歷年來能夠拿到3000萬複數年大約的球員只有5位，分別是陳金鋒、郭泓志、周思齊、彭政閔、林智勝、王柏融是史上第6位，中職第7份有這樣合約的球員。
陳金鋒曾經跟La New簽下3年3000萬，3年3003萬的大合約，郭泓志則是3年總額4080萬台幣大合約，周思齊5年3300萬合約，林智勝3年4500萬元合約，彭政閔是5年約3060萬元。
不過以上選手都沒有像王柏融這樣第一、二年球季月薪10萬元，結果一躍成長月薪變50萬元的例子，王柏融勢必將成為未來中職球員談約的指標人物。
而事實上，王柏融打擊率4成14，200安，29轟，24盜，105分打點也真的是前無古人。
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