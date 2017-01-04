「棋聖」聶衛平今天和確認為人工智慧的神祕棋士Master交手，號稱「前五十手天下無敵」的聶衛平雖然前半盤下的不錯，執白子一度不落下風！但中盤時出了些差錯，局面也急轉直下，雖然之後急起直追、但最終仍以7目半之差敗北。

台灣棋王周俊勳在聶老師之前先和Master交鋒，執黑子的他選擇第一手天元，考驗人工智慧的應對能力。但Master變陣迅速，讓天元一子的毫無效果，導致周俊勳的迅速潰敗。

對於這樣的結果，聶衛平表示，其實雙方實力並沒有差這麼多，自己佈局下得不錯，但中盤時候右上角局勢誤判，就此斷送了勝利，有些可惜。

「我想說的一點是，Master確實非常厲害，但對人類高手百戰百勝就有點誇張了，我看有些棋的內容，它的對手簡直就是被它嚇死的，僅僅百餘手就崩潰，這已經不能用技術原因來評判了。」聶衛平展現「棋聖」風度，謙遜、又不失風範的對對手如此評價。

另為他也認為Master和其他人工智慧的出現，客觀上影響並且促進人類棋手在圍棋技術上的提高，迫使大家繼續在棋藝上精進，是「圍棋上帝」派來給人類引路的。