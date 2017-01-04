Lamigo桃猿隊今天公布薪資，「大王」王柏融獲加薪400%，月薪從原本的10萬，一口氣增為50萬，與猿隊簽下5年總額3180萬的超級大合約，震驚台灣球界。

王柏融前年下半季才加入中職，就已經是最強新人，今年更一舉囊括新人王、打擊王、安打王、最佳九人、金手套、年度MVP等多項大獎，成為史上第一人。

王柏融表示：「感謝球團肯定，會用自己的表現證明自己的價值。」

此外，王柏融未來最快明年球季結束就有機會挑戰旅外再拚身價，不過也要看國外球團條件，還有他個人意願。