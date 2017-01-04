前兩天，gamelook發佈了一份美漫暢銷榜的報導，受到了不少同學的歡迎。相較於美漫，國內二次元的用戶更加青睞日本的流行文化，其中日漫更是首當其衝。前幾日，日本公信榜ORICON發佈了一份日本影音書籍銷售總榜，換言之就是日本IP的收入榜單。其中以電影動畫、音樂CD、書籍小說以及漫畫銷量為依據，列出了日本今年以來最賺錢的30個IP。

數據來源於日本公信榜ORICON，GameLook製表：

事實上，這份榜單並不局限於ACG作品，包括《哈利波特》這樣海外的偏三次元的作品也在榜單中有所呈現。總體來看，榜單上排名前30的頂級IP，僅動畫、音樂、小說和漫畫4項合計君超過10億日元(約合6000萬元)的規模。其中榜單上超過9成以上的作品都與ACG相關，僅《世上最難的戀愛》和《哈利波特》系列未曾推出過相關的動漫作品。另一方面，歐美以漫威、迪士尼為主的大IP在日本的人氣有所下滑，今年僅《星球大戰》和《哈利波特》系列得以入圍。

2016年度綜合系列IP榜Top30

根據矢野經濟研究所的調查數據顯示，在日本的阿宅群體中，漫畫和動畫的用戶規模遠高於其他各類用戶群體。對比榜單來看，僅《偶像大師》、《High&LOW》、《世上最難的戀愛》3部作品是音樂部分的收入高於動畫、漫畫。順便提一句，該榜單中並未統計電影的票房，所以對於《你的名字》來說，小說書籍成為該作收入最高的部分。

而從付費情況來看，「偶像」這一領域中人均年消費達到94738日元(約4727人民幣)，這一數字是第二名「鐵道模型」的2倍以上。而從榜單數據來看，《Lovelive》和《偶像大師》2大偶像IP分別高居IP收入榜的第一和第四位。除此之外，除了仍然在更新的《海賊王》已經保持在第二位外，三大民工漫中於去年完結《死神》以及在2014年便宣告完結的《火影》皆不幸落榜。

2016年度日本漫畫銷量榜Top10(系列)

相較於2015年度的榜單數據，2016年度日本漫畫的銷量呈現下滑的趨勢，2015年海賊王的年度銷量為1400多萬本，到2016年時只有1231萬了。此前排名第二為的《七大罪》的年度銷量同樣超過千萬本，而在2016年該作的銷量直接被腰斬不說，排名第二的《暗殺教室》的年度銷量也不足700萬本。就榜單中排名前十的作品銷量來看，漫畫銷量相較前年同比下滑將近30%。

2016年度日本漫畫銷量榜Top50(單行本)

從漫畫單行本的銷售情況來看，三大民工漫中唯一還在堅持的《海賊王》牢牢掌握著銷量榜單前四名的位置。具體排名來看，《四葉妹妹》、《好想告訴你》、《黑子的籃球》、《在下坂本有何貴幹》、《青之驅魔師》、《火星異種》和《迷宮飯》並未出現在系列下載榜的前十中。

2016年度日本輕小說銷量榜Top10(系列)

從輕小說的榜單來看，2016年度的話題作品《你的名字》勇奪榜單的第一名。輕小說版的劇情與電影版幾乎一致，不同的是其描寫的視角有一定差異。如果說電影版是以第三人稱的視角來描寫這個世界，那麼小說版就是以兩位主角瀧和三葉的第一人稱視角進行敘述，這也能讓讀者更加深入角色的內心。榜單中除了《告白予行練習》之外，所有的作品都被改編成動畫。

2016年度日本電影票房榜Top10

從日本電影票房的情況來看，前十位中6部作品來自日本，除了《星球大戰》和《信長協奏曲》之外全部與動漫相關。數據來看，2016年日本國內電影票房收入預計比2015年增長6%，達到2300億日元，創下近6年以來的歷史新高。除了東寶的動畫電影《你的名字》票房突破209億日元之外，《星球大戰7：原力覺醒》和《新哥斯拉》等熱門作品相繼湧現。社交網站上對電影的挑戰帶來了觀影熱潮，真實取景地和原型地吸引了大批遊客，觀影以外的娛樂方式也在擴大。

from：gamelook