著名《魔獸世界》懷舊伺服器Nostalrius重新開放已有半個月的時間，不過圍繞著這個伺服器的口水從來沒有少過。最近，Nostalrius中出現了一起風波，而這起風波與中國打金工作室有關。

12月17日開始，關閉半年多的魔獸世界懷舊伺服器Nostalrius重新開放。除了數以萬計的玩家大量湧入之外，不少來自中國的「工作室」也伺機而動。他們在遊戲內通過公共頻道打廣告，發送信件至玩家郵箱的形式宣傳，頗惹來了不少玩家的白眼。

所謂「工作室」又被外國玩家稱為稱為Gold Seller/Farmer，它們通過在遊戲內刷怪或是其他方式獲取金幣，並以之出售給普通玩家換為真實貨幣；此外，他們還承接包括代練等級，代打成就或是各種各樣的「服務」。在《魔獸世界》運營初期，中國工作室給暴雪惹來了不小的麻煩。不過後來，由於遊戲內物價「通貨膨脹」以及暴雪官方加入的金幣兌換點卡服務，單純「打錢」的工作室逐漸銷聲匿跡。

在Nostalrius伺服器的中國玩家聚集地Nostalrius吧中，就有網友發佈了一張廣告郵件的圖片。在信件中，發件人用不太熟練的英文寫到：「付款之後，即可得金幣」。而在帖子的回復中，網友從「購金網站」的ip地址中確定了他們來自國內。

在外國大型論壇Reddit關於Nostalrius的討論版上，也有不少玩家抱怨「工作室」的湧入導致了遊戲體驗的下降；大量金幣的產出也有擾亂遊戲內物價的風險。有玩家提議官方封禁中國ip以及中國玩家所使用加速器的ip，但Nostalrius官方目前並未給出明確的解決方案。

此外，有玩家在暴雪官方論壇上發帖，呼籲大家不要去Nostalrius玩，因為有「被中國工作室盜號的危險」。

諷刺的是，在另一個懷舊伺服器Crest Fall的論壇上，有人發帖表示他找到了擊敗Nostalrius的方法，而他的方案則是「堅決不封禁中國ip」。這樣的發言未免讓人有些哭笑不得。

from：界面