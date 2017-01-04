1月3日消息，深圳指盟網路科技股份有限公司(以下簡稱：指盟網路)近日正式申請新三板掛牌。截至2016年11月30日，指盟網路自主研發和代理共18款遊戲，其中研發人員為4名。

據了解，指盟網路成立於2013年6月14日。主要從事移動終端單機遊戲、網路遊戲的研發、運行及運營。包括8款單機遊戲和10款移動終端網路遊戲。移動遊戲主要涉及射擊、消除等類型。其中8款單機遊戲均為自主研發。

截至2016年11月30日，指盟網路共有17名員工，其中研發人員4名，佔比23.53%。據悉，指盟科技2016年1-8月研發費用為99.58萬元，公司已取得22項軟體著作權、網路文化經營許可和電信經營許可，並獲得雙軟認證。

據了解，從2015年下半年開始指盟網路逐步改變經營策略，由自行研發遊戲產品並運營的業務模式轉變為自行研發遊戲產品並運營與對外定製遊戲產品再運營或代理遊戲產品並運營等相結合的業務模式。

挖貝新三板研究院資料顯示，指盟網路2014年度、2015年度、2016年1-8月的營業收入分別為871.69萬元，856.48萬元，1167.56萬元；凈利潤為269.53萬元，10.19萬元，104.59萬元。

2014年度、2015年度、2016年1-8月，移動單機遊戲營收分別佔比為100%、98.53%、80.12%；移動網路遊戲佔比呈現逐年增多趨勢。