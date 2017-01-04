新浪科技訊 日期:1月4日晚間消息，CES展會主辦方「消費者技術協會」（CTA）研究總監史蒂夫·柯尼格（Steve Koenig）今日表示，2017年全球科技市場看起來比較低迷，整體產品銷量將與去年基本持平。營收預計將達9290億美元，與去年的9500億美元相比下降2%。

當然，2017年的全球科技市場也並非一片黯淡。在成熟市場和成熟產品發展緩慢的同時，新興市場和新興技術仍將快速發展。此外，今年美國消費者的科技開支也將從去年的2870億美元增加到2920億美元。

全球科技市場的前景不僅要看主要科技產品的銷量，還要參考世界經濟的狀況。據預計，今年全球GDP增幅將達到3.4%，高於去年的3.1%。柯尼格認為，這是一個不錯的增長率。

柯尼格認為，平板電腦、筆記本電腦、台式機、電視、智能手機、相機和可穿戴設備仍將是最暢銷的7類消費電子產品，其銷量將佔到科技產品總銷量的81%。

智能手機佔半壁江山

其中，智能手機今年將佔到全球消費者科技開支的47%，營收將達到4410億美元，與去年持平。銷量約為18億部，同樣與去年持平。營收方面，約60%的智能機營收將來自新興市場。銷量方面，亞洲新興市場將佔全球智能機銷量的39%。

如果加上平板電腦，智能手機和平板電腦這兩款產品將佔全球消費者科技開支的51%。如果再加上筆記本電腦，則該份額將達到63%。

平板電腦的銷量在2014年達到頂峰，當時的銷量為2.23億部，而去年則下滑至1.5億部。柯尼格預計，今年將繼續跌至1.36億部，主要是智能手機和筆記本電腦蠶食了平板電腦的銷量。

PC銷量繼續下滑

今年，全球PC銷量將繼續下滑。其中，台式PC銷量預計為5000萬台，低於去年的5300萬台。移動PC銷量也將略微下滑至1.11億部。

去年，電視機銷量為2.25億台，而今年將略微下滑。但4K電視銷量將繼續增長，今年預計將達到8190萬台，而去年為5270萬台。與此同時，OLED電視銷量也將繼續增長。

智能穿戴設備市場也將快速增長，今年的營收有望達到210億美元，而2016年為150億美元，2014年僅為40億美元。

但地區劃分，拉美市場今年的科技消費前景暗淡。北美市場相對穩定，消費電子產品銷量將持平，營收將下滑1%。西歐的科技開支將下滑2%，產品銷量將持平。

中歐和東歐將繼續低迷，消費電子產品銷量將下滑1%，營收將下滑2%。亞洲的產品銷量將下滑1%，營收也將下滑。其中，中國市場已經相對成熟，將主要由娛樂產業繼續推動其增長。（李明）