湯瑪斯助功創新高 塞爾蒂克擒爵士中央社 (2017-01-04 18:47)
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克球星湯瑪斯（Isaiah Thomas）今天展現得分以外的才華，拿下生涯最高15助攻，外加29分，助塞爾蒂克以115比104擊敗猶他爵士。
湯瑪斯幫助塞爾蒂克拿下本季首次主場3連勝。
他說：「我今晚並沒有真的要加強傳球，那是防守方給我的機會。」
湯瑪斯今天只有失誤一次。
爵士教頭史奈德（Quin Snyder）說：「湯瑪斯以各種方式傳球。他做的最棒且最有效的是，他切入禁區跳起來找人傳球。」1060104
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