今天魔獸世界的美服官方論壇公佈將於2017年1月17日(美服時間)解鎖暗夜要塞的普通和英雄難度。也就是國服玩家將在19號迎來新團本。

暗夜要塞1-3號BOSS掉落裝等：隨機855，普通870，英雄885，史詩900

暗夜要塞4-9號BOSS掉落裝等：隨機860，普通875，英雄890，史詩905

暗夜要塞最終BOSS古爾丹掉落裝等：隨機865，普通880，英雄895，史詩910

暗夜要塞掉落T19套裝。

古爾丹掉落T19的腿部以及非常好的飾品「靈魂之引」「地獄火契約」「黑暗低語」。(裝備屬性和數值請參考正式服數據!PTR也一直在調整。)

擊敗史詩古爾丹會獲得頭銜「復讎化身」還會100%掉落坐騎「魔化炎獄核心」;除了隨機難度以外所有難度都有很小的幾率掉落「活性地獄火核心」。

隨著你在暗夜要塞推進的進度，會獲得越來越高裝等的裝備。

掉落裝等：隨機855，普通870，英雄885，史詩900

掉落裝等：隨機860，普通875，英雄890，史詩905

掉落裝等：隨機865，普通880，英雄895，史詩910