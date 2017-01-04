WOW7.1暗夜要塞掉落875裝等T19套裝 古爾丹必掉坐騎介紹北京新浪網 (2017-01-04 18:32)
今天魔獸世界的美服官方論壇公佈將於2017年1月17日(美服時間)解鎖暗夜要塞的普通和英雄難度。也就是國服玩家將在19號迎來新團本。
暗夜要塞1-3號BOSS掉落裝等：隨機855，普通870，英雄885，史詩900
暗夜要塞4-9號BOSS掉落裝等：隨機860，普通875，英雄890，史詩905
暗夜要塞最終BOSS古爾丹掉落裝等：隨機865，普通880，英雄895，史詩910
暗夜要塞掉落T19套裝。
古爾丹掉落T19的腿部以及非常好的飾品「靈魂之引」「地獄火契約」「黑暗低語」。(裝備屬性和數值請參考正式服數據!PTR也一直在調整。)
擊敗史詩古爾丹會獲得頭銜「復讎化身」還會100%掉落坐騎「魔化炎獄核心」;除了隨機難度以外所有難度都有很小的幾率掉落「活性地獄火核心」。
隨著你在暗夜要塞推進的進度，會獲得越來越高裝等的裝備。
掉落裝等：隨機855，普通870，英雄885，史詩900
掉落裝等：隨機860，普通875，英雄890，史詩905
掉落裝等：隨機865，普通880，英雄895，史詩910
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