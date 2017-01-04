忍者雖然有著高超的技藝，但依舊是人類，也需要開枝散葉，那麼木葉的十二位曾經的少年忍者成家后，誰過的最幸福呢？

1 洛克李、未知女忍者

十二忍中最優秀的體術忍者，將八門遁甲修鍊到了第六門境界，小李長大后與不知名的忍者結婚，並且育有一子梅塔魯·李，每天刻苦的和洛克李訓練，能讓孩子如此訓練的母親，肯定是認可並崇拜洛克李的女孩子。

2 佐助、小櫻

終結谷一戰後，佐助成為了木葉黑暗中的守護者，調查著大筒木一族的內幕，整日的在外奔波，雖然與小櫻育有一女，但是聚少離多，因此導致女兒佐良娜極大的不滿，幸好有小櫻無條件的支持，家庭才得以延續。

3 佐井、井野

從小就是孤兒的佐井十分渴望能擁有朋友，總是看一些人類關係學的書籍，但情商一般，幸好同伴也不在乎，與井野育有一子井陣，因為井野家族的原因，雖然孩子跟隨母姓，但佐井並不在乎，夫妻感情十分和睦。

4 丁次、卡魯伊

隨著第四次忍界大戰的來臨，五大忍村聯合對敵，木葉村與雲隱村也有很多往來，丁次和卡魯伊因此結緣，忍界大戰結束后，育有一女秋道蝶蝶，在暴脾氣的卡魯伊面前似乎也沒有什麼一家之主的威嚴。（一臉冷汗）

5 鹿丸、手鞠

木葉村第一智囊非鹿丸莫屬，不僅遺傳父親聰慧的頭腦，最主要的是似乎還保持了怕老婆的傳統，尤其是手鞠這位砂隱村大小姐，不僅實力高，而且性格也全面壓制住了鹿丸，但鹿丸樂在其中，兩人育有一子鹿戴。

6 鳴人、雛田

神經大條的鳴人，終於明白了雛田對自己的愛，與雛田育有一對子女后擔任火影，是木葉村最有權勢的存在，雛田專職照顧兩個孩子，老婆賢惠、兒女雙全。