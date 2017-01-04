《巫師3》葉奈法COS 緊身黑衣配烏黑捲髮魅惑十足北京新浪網 (2017-01-04 15:20)
《巫師3：狂獵（The Witcher 3： Wild Hunt）》自遊戲發售後就吸引了無數玩家，COS作品的數量龐大、質量也很優秀，從NPC到幾位主角，從男到女都有過非常優秀的COS作品，這一切都要歸功於CD Projekt RED對遊戲人物的成功塑造，2017年已經來了，《巫師3》的COS依舊在繼續，來欣賞一下COSER演繹的美麗的葉奈法。
葉奈法COS由COSER T-T-F帶來，一席緊身黑衣加上烏黑微卷的秀髮，活脫脫就像從《巫師3》遊戲中走出來的一樣，紫色的眼影為COSER更添了幾分魅惑，不過葉奈法可不是空有美貌，強大的法力為葉奈法更添魅力，COSER對此也進行了演繹。
從2015年發售，到現在已經過了一年多的時間，《巫師3》依舊人氣不減，期待在新的一年能夠看到更多《巫師3》的精彩COS作品。
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