王者榮耀2017跨年送好禮啦，除了登陸禮包以外，玩家還可以免費抽永久英雄橘右京，而且是每天一次抽獎機會哦!下面小編就給大家詳細分享一下王者榮耀2017年的禮包吧。

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王者榮耀2017年跨年禮包怎麼拿?

1.活動時間：2016年12月31日——2017年1月14日

2.活動期間登陸遊戲的玩家就可以拿登陸禮包，包括孫尚香x1天、鑽石x10、銘文碎片x10，不過這個只能拿一次。

3.等級≥5級的玩家，活動期間每天登陸一次遊戲都可以獲得一次抽獎機會，除了永久橘右京以外，還有鑽石、QB、遊戲手柄等獎勵，一天最多抽獎一次!

4.地址：王者榮耀助手app——發現——活動——跨年送大禮