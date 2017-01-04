王者榮耀2017年跨年禮包 如何抽永久英雄橘右京北京新浪網 (2017-01-04 18:34)
王者榮耀2017跨年送好禮啦，除了登陸禮包以外，玩家還可以免費抽永久英雄橘右京，而且是每天一次抽獎機會哦!下面小編就給大家詳細分享一下王者榮耀2017年的禮包吧。
王者榮耀2017年跨年禮包怎麼拿?
1.活動時間：2016年12月31日——2017年1月14日
2.活動期間登陸遊戲的玩家就可以拿登陸禮包，包括孫尚香x1天、鑽石x10、銘文碎片x10，不過這個只能拿一次。
3.等級≥5級的玩家，活動期間每天登陸一次遊戲都可以獲得一次抽獎機會，除了永久橘右京以外，還有鑽石、QB、遊戲手柄等獎勵，一天最多抽獎一次!
4.地址：王者榮耀助手app——發現——活動——跨年送大禮
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
canon 乾燥劑．aibo CAMERA 萬用乾燥劑．吸濕除霉乾燥劑．矽膠 乾燥劑．aibo 乾燥劑 50．aibo 萬用乾燥劑．POKA 乾燥劑．水玻璃 乾燥劑．JOVEN 乾燥劑．Richell 乾燥劑．POKA 乾燥劑 50．HFPWP 乾燥劑．收納組 收納袋 乾燥劑．Kamera 吸濕除霉乾燥劑．CBINC 強效型 乾燥劑．美國 百能 乾燥劑．乾燥劑 50．JoyLife 乾燥劑．乾燥劑．乾燥劑 100g．aibo 乾燥劑．矽膠乾燥劑．萬用乾燥劑．乾燥劑 120g．Kamera 乾燥劑．Kamera 強力 乾燥劑
還好三星沒拋棄 全新Note 8下半年重生【北京新浪網】
人民日報七問霧霾：什麼時候才能呼吸到潔凈空氣？【北京新浪網】
比特幣創歷史新高后突閃跳 區塊鏈「利好性」存疑【北京新浪網】
挪威將全面關閉FM廣播網路 民調：會不會太過激進了？【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》