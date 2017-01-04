方舟生存進化的地圖分為三種，分別是焦土、荒島和中心島，每種地圖都有不同的物種和玩法，給以玩家不同的遊戲體驗。下面為大家帶來《方舟生存進化》中心島、荒島及焦土地圖一覽，一起來看看吧。

焦土地圖：

荒島地圖：

中心島地圖：