《合金裝備5幻痛》9年前士兵回收方法 怎麼抓9年前士兵北京新浪網 (2017-01-04 18:24)
《合金裝備5幻痛》有個任務需要玩家抓9年前失蹤的士兵，很多玩家不知道要怎麼抓，下面我們為您帶來了《合金裝備5幻痛》9年前士兵回收方法，一起來看看吧。
有很多人想知道，9年前失蹤的士兵怎麼抓。現在我就教你們怎麼抓最快：
回收注意事項
第一點：9年前的士兵不能被致命武器殺死，必須要把他回收才能完成任務。所以在見到他時別急著把他殺掉，把他小命保住就行。
第二點：9年前的士兵會在你接近時扔震暴手雷。所以在近距離跟他硬拼有很大的幾率被震暈。
第三點：9年前的士兵他會有無限的隱身服。帶狗基本探測不到，除非他顯型了。
回收方法
第一種辦法就是：帶麻醉狙擊遠程爆頭。注意！必須是爆頭，不然他不會暈過去的。考驗槍法的時刻
第二種方法就是：帶狗。裝備上眩暈戰鬥服，直接叫DD過去直接弄暈。完美回收
第三種方法就是：帶靜靜。讓靜靜帶上麻醉狙擊，對9年前的士兵遠程狙擊。靜靜的槍法相對來說還是好的。
第四種方法就是：在接近9年前士兵一段距離后，直接把箱子拿出來，套上。等待9年前士兵過來，注意！千萬不要在雨天使用箱子。
另外，第五種方法就是：直接帶馬出擊。撞倒9年前的士兵。
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