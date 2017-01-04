WOW7.1暗夜要塞M古爾丹坐騎炎獄地獄火展示北京新浪網 (2017-01-04 18:46)
WOW7.1暗夜要塞國服19日開放，擊敗史詩古爾丹會獲得頭銜「復讎化身」還會100%掉落坐騎「魔化炎獄核心」可召喚炎獄地獄火坐騎;另外除了隨機難度以外所有難度都有很小的幾率掉落「活性地獄火核心」。
M古爾丹坐騎炎獄地獄火展示：
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來自百度貼吧：破曉之旋律
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