下班回家，在電梯的廣告牌上，時常閃動著網路遊戲的廣告；客廳的電視裡，精美的網游廣告登陸不少知名電視台；侄子在手機上正玩著手游，叫他吃飯也愛搭不理……進入互聯網時代以來，遊戲從未像現在這般深度裹進我們的生活，佔據我們的閑暇與碎片時間。

改變生活 讓遊戲多些「天使」成分

正如一千個人眼中有一千個哈姆雷特，現實中關於遊戲的正負影響，言人人殊。一方面，絕大多數家長視網路遊戲為「電子海洛因」，唯恐避之不及，甚至對沉迷的孩子施以電擊療法等極端手段。但另一方面，據《2016年中國遊戲產業報告》顯示，中國遊戲用戶規模達到5.66億人，遊戲產業規模實現1655.7億元，這成為主管部門心中的新興產業、從業者眼中的朝陽行業。由此看來，遊戲究竟是「天使」還是「魔鬼」，取決於在什麼樣的坐標中看待。



當然，僅用坐標的切換來接納遊戲的影響，顯然是消極的。我們能不能讓遊戲有更多「天使」的成分？這就需要重新審視遊戲的本質。哲學家伯納德·蘇茨定義的遊戲，就是「自願嘗試克服種種不必要的障礙」。世界上許多運動，諸如足球、籃球、圍棋等，莫不是從最初的遊戲形態演化而來的。如今，沒有人會認為梅西、庫里、柯潔是「不務正業」。可見，一項事務是否具有正當性，關鍵看能否實現參與者的生存與發展以及人生意義。遊戲行業衍生電子競技這樣的運動，而現實也正在朝著這個方向發展。



即便如此，我們還是會被玩家花在遊戲上的時間嚇一跳。有統計表明，如今中國有600萬人每周至少玩遊戲22小時，相當於幹了一份兼職工作；世界所有玩家花在「魔獸世界」上的總時間超過593萬年，相當於人類的演進時長……當歲月長河流經現實沃野卻被蒸發掉大量水分時，不免引人發出浪費的嘆息。但反過來想，如果把這部分時間全用在改變現實世界上，是否值得期待？



把時針回撥到3000年前，小亞細亞的呂底亞出現了全國大飢荒。令人驚奇的是，他們通過遊戲來熬過難關：所有人隔天吃飯，吃飯的一天不玩遊戲，另一天不吃飯專心玩遊戲，以此轉移人們的注意力，淡化飢餓感，幫助呂底亞人度過了18年的飢荒。這一來自希羅多德所著的《歷史》中的故事，真假無從考證，卻道出了遊戲另一面：遊戲可以是一種介入社會危機的有效方式，也是應對社會共同問題的一種潛在解決方案。



現實中，也不乏遊戲化解現實問題的案例。比如現象級遊戲《Pokemon Go》，大幅提升玩家的運動量，30天內讓美國玩家多走了1440億步；又如中國首款軍事遊戲《光榮使命》，通過高度模擬的「戰爭模擬」，已運用到我軍軍事訓練中；再如荷蘭鹿特丹設計師發起的「WECUP」項目，將兩個垃圾桶分別刷上諸如「伊拉斯謨大橋是分隔還是合併」等有關城市共同議題的標語，讓人們將扔紙杯過程變成一次愉快的投票遊戲，從而實現大型活動紙杯垃圾的回收。實踐證明，做好遊戲化設計，能讓我們不僅全情投入虛擬世界，也能積極投入現實生活的改善之中。



有人說，「真正的智者，是明知虛無，卻像開荒一樣，在生命的荒野上建設意義。」對待遊戲，我們不能止於「大禹治水，堵不如疏」的選擇，而應把「治水」化為「用水」，將現實世界改變得更美好。這就需要遊戲設計師跟各行各業的專家、政策制定者合作，引導玩家跳出「打怪PK」，駕馭遊戲力量以攻克社會難題的各種「關卡」。



via：人民日報