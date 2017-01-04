《口袋妖怪日月》對戰樹中超級雙打怎麼玩？很多玩家都不是很了解，下面小編就為大家帶來《口袋妖怪日月》對戰樹雙打50連勝心得，希望大家能夠喜歡。

隊伍分享

先發

以前到現在一直很喜歡的PM之一，擊掌奇襲有時候遇到廚怪或神獸也會有意想不到的效果，但要小心有精神力特性（不會畏懼）的PM；或是對方擊掌奇襲更快（焰后蜥），評估對面PM也有擊掌奇襲時，可用這招斷該PM。

特性+講究眼鏡加持下，大多怪都能被10V確一，視對方更換絕招即可。魔法閃耀有時會直接收掉兩隻克屬；打草結也能秒幾隻岩石、水系壯丁！比較棘手的是，戴眼鏡后只能用一招！伏特替換打到現在沒用過幾次，是否有大大推薦其他招式？

後盾

喜歡的帥氣PM之一，特性關係讓學習招式都用威力60招，劍舞視情況放，子彈拳通常尾刀都很順利。或是大家有推薦其他招式可替換？

隊伍後盾，該位子原本是考慮地龍，但還是喜歡馬兒穩穩重重（穿背心）的感覺。地震雖好用，但十萬馬力也不會打隊友（雖然單體）；馬兒非常非常的「穩重」，有時重磅衝擊傷害很可觀，曾放兩次輾斃Mega蜥蜴王！要是不小心前面被對方放空間，換上馬兒通常都會第一順位攻擊，因為馬兒超級慢！

心得

多人模式看過幾個好笑的狀況，對方耿鬼放催眠術，另一隻爆音怪吵鬧叫醒我，而多人雙人模式，用npc也太不穩了吧！

看過克雷色立亞被放挑釁就掙扎到死、Mega噴火龍一定要龍舞才會打人等等，也沒碰上版上推薦的竹蘭隊伍（地龍、波克比）！有時玩到好笑好氣！相信大家也有看到電腦奇葩的玩法！