《超級馬里奧酷跑》已經登陸App Store。儘管評論寥寥無幾，但是在發佈三天后，《超級馬里奧酷跑》就已經佔iOS設備移動遊戲支出的30%。這款遊戲的應用內支出甚至超過了《口袋妖怪 Go》。

Slice：調查顯示《超級馬里奧酷跑》男性玩家佔80% ...

《超級馬里奧酷跑》發佈當天吸引的付費玩家數量是《口袋妖怪GO》的3.3倍。儘管發佈當天《超級馬里奧酷跑》吸引了大量玩家，但是此後的兩天里付費玩家數量則有所下降。這一趨勢和《口袋妖怪GO》有所不同，《口袋妖怪GO》(7月6日發佈)是在發佈9天后才迎來付費玩家高峰的，7月15日《口袋妖怪GO》付費玩家數量比《超級馬里奧酷跑》發佈當天付費玩家數量多74%。

Slice：調查顯示《超級馬里奧酷跑》男性玩家佔80% ...

千禧一代是《超級馬里奧酷跑》的狂飯，占遊戲玩家的43%。從玩家年齡層來看，《口袋妖怪GO》和《超級馬里奧酷跑》十分相似。從總體來看，這兩款遊戲玩家都比移動遊戲玩家平均年齡更低，X世代是遊戲支出的主力。

Slice：調查顯示《超級馬里奧酷跑》男性玩家佔80% ...

《超級馬里奧酷跑》以男性玩家為主(80%)；相反，《口袋妖怪GO》玩家的男女比例更平衡(58% vs. 42%)，也更接近移動遊戲玩家的兩性比例(49% vs. 51%)。

Slice：調查顯示《超級馬里奧酷跑》男性玩家佔80% ...

via：199IT