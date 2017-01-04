Slice：調查顯示《超級馬里奧酷跑》男性玩家佔80%北京新浪網 (2017-01-04 18:50)
《超級馬里奧酷跑》已經登陸App Store。儘管評論寥寥無幾，但是在發佈三天后，《超級馬里奧酷跑》就已經佔iOS設備移動遊戲支出的30%。這款遊戲的應用內支出甚至超過了《口袋妖怪 Go》。
《超級馬里奧酷跑》發佈當天吸引的付費玩家數量是《口袋妖怪GO》的3.3倍。儘管發佈當天《超級馬里奧酷跑》吸引了大量玩家，但是此後的兩天里付費玩家數量則有所下降。這一趨勢和《口袋妖怪GO》有所不同，《口袋妖怪GO》(7月6日發佈)是在發佈9天后才迎來付費玩家高峰的，7月15日《口袋妖怪GO》付費玩家數量比《超級馬里奧酷跑》發佈當天付費玩家數量多74%。
千禧一代是《超級馬里奧酷跑》的狂飯，占遊戲玩家的43%。從玩家年齡層來看，《口袋妖怪GO》和《超級馬里奧酷跑》十分相似。從總體來看，這兩款遊戲玩家都比移動遊戲玩家平均年齡更低，X世代是遊戲支出的主力。
《超級馬里奧酷跑》以男性玩家為主(80%)；相反，《口袋妖怪GO》玩家的男女比例更平衡(58% vs. 42%)，也更接近移動遊戲玩家的兩性比例(49% vs. 51%)。
via：199IT
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
canon 乾燥劑．aibo CAMERA 萬用乾燥劑．吸濕除霉乾燥劑．矽膠 乾燥劑．aibo 乾燥劑 50．aibo 萬用乾燥劑．POKA 乾燥劑．水玻璃 乾燥劑．JOVEN 乾燥劑．Richell 乾燥劑．POKA 乾燥劑 50．HFPWP 乾燥劑．收納組 收納袋 乾燥劑．Kamera 吸濕除霉乾燥劑．CBINC 強效型 乾燥劑．美國 百能 乾燥劑．乾燥劑 50．JoyLife 乾燥劑．乾燥劑．乾燥劑 100g．aibo 乾燥劑．矽膠乾燥劑．萬用乾燥劑．乾燥劑 120g．Kamera 乾燥劑．Kamera 強力 乾燥劑
- TXG 保健護足減壓襪-基礎型3雙入(白)-S
- BESIDE-U - ENDEAVOR LEATHER系列古典3Way三層方包 - 粉玫
- COACH全皮前後夾層袋休閒斜背男包
- 【OlymPianus奧柏表】簡約風尚小秒針時尚女錶(白 130-13BR)
- JP Kagu 附插座氣壓式收納掀床組(特高)獨立筒床墊(硬式)小
- ASUS 華碩 P10S-M WS 工作站主機板 / 1151腳位 / C236晶片
- Roberta Colum - 經典品味鹿紋牛皮雙拉鍊手拿包-共3色
- 【Sato】LIKE小城故事隔間收納櫃‧幅90cm(原木色)
- CASIO卡西歐 OCEANUS 雙重感應線圈輕薄美型男用時尚腕錶/OC
- LouiseC. 羊皮編織拉鏈短夾 - 卡其色 24L05-0025A06
還好三星沒拋棄 全新Note 8下半年重生【北京新浪網】
人民日報七問霧霾：什麼時候才能呼吸到潔凈空氣？【北京新浪網】
比特幣創歷史新高后突閃跳 區塊鏈「利好性」存疑【北京新浪網】
挪威將全面關閉FM廣播網路 民調：會不會太過激進了？【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》