今日統一7-ELEVEN獅校園巡迴列車前進台南一中野球社，週三下午社團活動時間，統一獅也特別安排羅國龍及潘彥廷蒞臨台南一中與野球社學生進行座談、遊戲及簽名活動，也特別準備兩位職棒選手精彩影片回顧，讓台南一中野球社更進一步認識羅國龍及潘彥廷。

本日為夢想堅持座談會，羅國龍及潘彥廷也分享自己的奮鬥過程，其中羅國龍表示：「去年底入選WBC國家隊集訓名單，很開心有機會能夠跟大哥一起在同一隊打球，過去只有小時候，家中四位弟兄會分組比賽外，長大之後，因為年齡差距，幾乎沒有跟自己哥哥同隊過，這一次有這個機會，想要好好地拼一下，哥哥一定入選中華隊，而自己要更加努力，才能實現這個願望。」

聊起新秀球季的潘彥廷，剛加入從很興奮，到球團給予機會一軍出賽，場次變多時，自己更希望對球隊有貢獻，季末也因為想太多，亂了自己原有步調，相對穩定性就會變低，聊到失誤是潘彥廷最在乎的，記得曾經有一次自己單場發生第二次失誤時，當下自己很自責，情緒也很懊惱，到是當下跑上二壘的彭政閔，告訴我別灰心、別懊惱，這是屬於自己的舞台，想辦法努力讓自己進步，也讓當下的自己心情轉折收穫良多。

千載難逢機會，讓學生們可以直接與職棒選手近距離互動，除了羅國龍及潘彥廷分享職棒心路歷程外，每個學生也展現好奇心座談會踴躍發問，其中第一個學生提問羅國龍最欣賞Uni Girls哪位女孩，超辛辣問題也讓現場座談會氣氛熱鬧起來，台南一中野球社也把握難得機會頻頻發問，其中包括「對於自己專屬的應援歌曲喜歡嗎？」「當遇到失誤時，當下心情和自己怎麼辦？」、「當球隊氣氛不佳時，都怎麼去化解」、「如何練習可以讓自己的守備加強」等，羅國龍、潘彥廷也踴躍分享過去經驗，讓學生們受益良多。

結束座談會後，羅國龍、潘彥廷也和學生一起玩起九宮格遊戲，並和學生們進行簽名拍照活動，讓台南一中野球社社團活動留下最難忘回憶，也相約今年球季開打一定會進場幫統一獅加油。