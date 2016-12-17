失業男冒充中共中紀委人員 詐騙逾百萬中央社 (2017-01-04 18:13)
（中央社台北4日電）中共厲行反腐，卻被詐騙集團當成行騙幌子。失業男子陳東自稱是中共中紀委工作人員，利用這一「背景」，佯稱幫人解決問題行詐騙之實，詐騙金額達人民幣30餘萬元（近新台幣150萬元）。
紅網報導，陳東近日因犯詐騙罪，被常德市武陵區法院判處有期徒刑5年，並處罰金5萬元。
報導指出，2014年7月，陳東自稱叫「陳明」，是「中共中央紀律檢查委員會第六巡視組組長」，並以該身分結識許姓被害人。
陳東得知許姓被害人的朋友在貴州投資的公司遇到了麻煩，便主動表示可以幫忙疏通關係，並騙取了6萬4000元的「活動經費」。
同年11月，陳東以相同的伎倆騙取魯姓被害人10萬元。經調查，陳東共騙取他人錢財共計30萬1000元。1060104
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