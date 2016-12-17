大陸北方今天持續出現霧霾，迫使一些學校停課，很多飛機航班停飛。



據德通社報導，今天在北京，由於霧霾嚴重，官方要求學校停課，一些高速公路也部份關閉，很多公共場所空空蕩蕩。



德通社說，一家醫院接待人員戴著口罩。她說，即便她在室內，空氣品質也沒有太好，因此戴口罩。她還說，如果北京霧霾問題再不解決，她考慮全家遷到外地住。



報導說，今天上午，「鄭州國際機場」能見度降到50公尺，影響飛機起降，很多航班誤點。



過去兩天，「鄭州國際機場」總共取消180個航班，而大陸北方其他城市機場，也取消很多航班。



（圖片取自網路）



