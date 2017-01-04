詹家姊妹逆轉不成 奧克蘭網賽爆冷出局中央社 (2017-01-04 17:59)
（中央社記者李晉緯台北4日綜合報導）台灣網球女將詹詠然和詹皓晴的組合今天在奧克蘭網賽以5比7、6比3、5比10逆轉失敗，爆冷敗給對手，意外在首輪出局。
世界女子職業網球協會（WTA）總獎金25萬美元（約新台幣805萬元）的奧克蘭網賽，自2016年12月31日起在紐西蘭的奧克蘭進行8天賽事。
詹詠然和詹皓晴名列女雙第2種子，今天對上比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）和拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。
詹家姊妹首盤以5比7讓出後，緊接著以6比3扳回一城，可惜決勝盤以5比10丟掉，企圖逆轉卻功敗垂成，最終爆冷輸球，2017年的首戰就意外在首輪出局。1060104
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