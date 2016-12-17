中共海軍「遼寧」號航空母艦，日前從青島駐地出發，穿越宮古水道，從台灣東部外海經過，前往南海進行訓練，在12月27號抵達海南三亞軍港，外傳「遼寧」返回青島時，將會經過台海，完成「繞台一周」的武嚇行動，國防部今天(4號)表示，中共遼寧艦未來北返時間與航線，均屬臆測，國防部不予評論，國防部將持續掌握遼寧艦動態，並會依狀況做好應處作為。



外傳「遼寧」艦會在月初蔡總統出訪友邦的時候北上，對台灣施加壓力。「遼寧」艦這次出航，首度航遍渤海、黃海、東海和南海，隨行還有三艘被稱為「中華神盾」的052C與052D飛彈驅逐艦，以及054A巡防艦，「遼寧」艦上則有殲15艦載機，以及直18直升機，如果真從台灣海峽中線北上，將對我空防造成極大壓力。(資料照片，摘自中國軍網)



