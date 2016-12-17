（中央社記者尹俊傑北京4日電）美國準總統川普3日宣布，將任命對中國大陸立場強硬的華府律師萊特海澤出任美國貿易代表。大陸外交部發言人耿爽今天說，中美經貿利益交融，雙方應妥善解決其中存在的問題。



據外電報導，萊特海澤（Robert Lighthizer）曾在美國前總統雷根時代擔任美國副貿易代表，力主擴大保護主義。川普這項選擇，意味他準備實行競選期間承諾的強硬貿易政策。



大陸外交部下午舉行例行記者會。有外媒記者問到，萊特海澤曾批評中國大陸的貿易作為，北京是否擔心這項任命案將導致中美爆發貿易戰？



耿爽表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，「這已經為事實所證明」。經過多年發展，中美之間事實上已經形成「你中有我，我中有你」的利益交融格局。



對於中美經貿關係中存在的問題，耿爽說，雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上，尋找妥善的解決辦法。「中美雙方應該共同努力來維護兩國經貿關係的健康穩定發展，這符合兩國和兩國人民的共同利益。」



川普2016年12月宣布將提名經濟學家納瓦洛（Peter Navarro）主掌新成立的白宮國家貿易委員會，納瓦洛也主張美國必須對中國大陸採取更強硬的貿易政策。



大陸外交部發言人華春瑩當時表示，中美擁有廣泛共同利益，合作是雙方唯一的正確選擇。「我們希望美方同中方共同努力維護中美關係，包括兩國經貿關係的健康穩定發展。」1060104