根據美媒報導，奧克蘭運動家已經和印地安人外野手Rajai Davis，簽下一張1年600萬美元的合約，目前官方還沒有確認這一則消息。

Davis在去年在世界大賽大放異彩，在G7最關鍵的時刻，不僅在8局下轟出2分砲幫助球隊追平比數、將比賽拖入延長賽，甚至在10局下也打下打點，差點就要憑一己之力，將球隊從鬼門關前救回，雖然最後功虧一簣，不過還是得到大家的肯定。

這位老將去年在印地安人出賽134場，繳出.249打擊率，12發全壘打、48分打點，另外還有43次的盜壘，展現相當全面的打擊表現。

明年賽季，將是Davis生涯第2次加入運動家，他在08-10賽季的3年期間曾經在此效力，合約結束後轉隊到藍鳥。